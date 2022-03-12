Оккупанты полностью уничтожили аэропорт в Василькове - мэр

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"Сегодня около 7:00 вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попали, обстреляли аэропорт. В результате нанесенных ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют. Уничтожен склад с топливо-смазочными материалами, полностью ликвидирована способность нашего аэропорта", - рассказала Баласинович.

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В Василькове под Киевом в результате авиаудара, который нанесли российские оккупанты, опять загорелась нефтебаза. Ранее она горела 27 февраля из-за вражеского обстрела баллистическими ракетами.