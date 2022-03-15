Окупанти пошкодили щонайменше 28 українських церков, мечетей і синагог
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Від початку вторгнення в Україну російські окупаційні війська зруйнували та пошкодили щонайменше 28 споруд духовного значення у шести областях України. Про це інформує Державна служба з етнополітики та свободи совісті, пише УНН.
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“Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми”, - йдеться в повідомленні.
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Як зазначили у держслужбі, у той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України.
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Як писав УНН, збитки від дій російських окупантів в Україні становлять від третини до половини ВВП. Сума може сягнути 200 млн доларів США.