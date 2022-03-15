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Оккупанты повредили по меньшей мере 28 украинских церквей, мечетей и синагог

Киев • УНН

 • 89421 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала вторжения в Украину российские оккупационные войска разрушили и повредили по меньшей мере 28 сооружений духовного значения в шести областях Украины. Об этом информирует Государственная служба по этнополитике и свободе совести, пишет УНН.

Цитата

“Пострадали уже по меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в по меньшей мере шести областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них ‒ православные храмы”, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в госслужбе, в то время, как пропагандисты кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о "защите православия", агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни религиозных сообществ Украины.

Ранее

Как писал УНН, ущерб от действий российских оккупантов в Украине составляют от трети до половины ВВП. Сумма может достичь 200 млн долларов США.

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