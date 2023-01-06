Окупанти почали вербувати найманців на Балканах – Центр спротиву

Деталі

Так, одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає у рф. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році. Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні рф в Україну на боці ворога.

Центр національного спротиву зазначає, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, в неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні російські окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії “вагнер”.