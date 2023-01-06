Окупанти почали вербувати найманців на Балканах – Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Окупанти не лише мобілізують людей на тимчасово-окупованих територіях, але й шукають людські ресурси за кордоном. За даними Центру спротиву, росіяни почали вербувати найманців на Балканах, передає УНН.
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Так, одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає у рф. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році. Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні рф в Україну на боці ворога.
Центр національного спротиву зазначає, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, в неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні російські окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії “вагнер”.