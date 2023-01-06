Оккупанты начали вербовать наемников на Балканах - Центр сопротивления

Детали

Так, одним из ответственных за это является серб Деян Берич, проживающий в рф. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году. Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоичич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении рф в Украину на стороне врага.

Центр национального сопротивления отмечает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы российские оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании “вагнер”.