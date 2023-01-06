Окупанти обстріляли три райони Харківської області: є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. у Дворічній поранено чоловіка, пише УНН з посиланням на сторінку голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
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"Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були: Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти. У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що на території ліцею сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також Синєгубов повідомив, що тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу рятувальники знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.
На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії, на усі спроби окупантів покращити своє тактичне положення ЗСУ дають гідну відсіч.
Нагадаємо
Станом на 2 січня, на деокупованих територіях Харківської області правоохоронці виявили 920 тіл загиблих громадян, з них – 656 тіл вдалося ідентифікувати.