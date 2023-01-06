Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. В Двуречной ранен мужчина, пишет УНН со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
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"За прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов были: Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты. В Купянске повреждено здание гражданской промышленности. А в Двуречной Купянского района частично разрушен лицей" , – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что на территории лицея произошел масштабный пожар, который тушили в течение 3 часов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречной ранение получил мужчина 75 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также Синегубов сообщил, что продолжаются работы по гуманитарному разминированию. В сутки спасатели обезвредили 135 взрывоопасных предметов.
На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия, на все попытки оккупантов улучшить свое тактическое положение ВСУ дают достойный отпор.
Напомним
По состоянию на 2 января, на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 920 тел погибших граждан, из них – 656 тел удалось идентифицировать.