Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 229 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 17 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської. Зафіксовано 229 прильотів — ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. Є руйнування. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram, передає УНН.
Деталі
Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії — 3 прильоти та РСЗВ — 19 прильотів.
“Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств”, — інформує Сумська ОВА.
Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.
Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.
Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів — 5 прильотів та стріляли з АГС — 8 пострілів.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів — 56 прильотів.
Нагадаємо
Уночі 4 квітня російські війська здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад Сумської області. Є поранені та руйнування.