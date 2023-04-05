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Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 229 прильотів

Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 229 прильотів

Київ • УНН

 • 728398 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 17 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської. Зафіксовано 229 прильотів — ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. Є руйнування. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram, передає УНН.

Деталі

Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії — 3 прильоти та РСЗВ — 19 прильотів.

“Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств”, — інформує Сумська ОВА.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.

Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів — 5 прильотів та стріляли з АГС — 8 пострілів.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів — 56 прильотів.

Нагадаємо 

Уночі 4 квітня російські війська здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад Сумської області. Є поранені та руйнування.

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