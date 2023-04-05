Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 229 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В течение дня оккупанты совершили 17 обстрелов приграничных громад: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской, Середино-Будской. Зафиксировано 229 прилетов — ракетных обстрелов, а также из РСЗО, минометов, артиллерии и АГС. Есть разрушения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram, передает УНН.
Детали
Краснопольская громада: врагом осуществлен обстрел громады с помощью противотанковых управляемых ракет (2 прилёта), артиллерии — 3 прилёта и РСЗО — 19 прилётов.
“Кроме того, под вечер артиллерийским обстрелом одного из сел громады повреждены и осуществлен поджог хозяйственных помещений одного из местных предприятий”, — информирует Сумская ОВА.
Хотинская громада: в результате минометного обстрела (6 прилетов) повреждены 3 частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба.
Глуховская громада: с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел (3 прилета), а затем еще один (8 прилетов). В результате последнего обстрела повреждено частное жилое домохозяйство и нежилые помещения.
Середино-Будская громада: россияне били из минометов — 5 прилетов и стреляли из АГС — 8 выстрелов.
Белопольскую громаду россияне обстреливали из АГС (70 выстрелов) и минометов — 56 прилетов.
Напомним
Ночью 4 апреля российские войска совершили обстрелы Середино-Будской и Эсманской общин Сумской области. Есть раненые и разрушения.