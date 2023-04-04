Уночі окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уночі російські війська здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад Сумської області. Є поранені та руйнування, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
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"Середино-Будська громада: внаслідок артобстрілу (4 прильоти) по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали 3 особи. Також пошкоджено приміщення Будинку культури та адмінбудівлі. Есманська громада: теж зафіксовано артобстріл – 4 прильоти. На щастя, без наслідків", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, 3 квітня російські загарбники обстріляли Сумську область, було зафіксовано 3 обстріли,14 прильотів з міномета та 100 пострілів з АГС. Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
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