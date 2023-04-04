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Ночью оккупанты обстреляли две громады в Сумской области, есть раненые

Киев • УНН

 • 660825 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ночью российские войска совершили обстрелы Середино-Будской и Эсманской громад Сумской области. Есть раненые и разрушения, пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОВА.

Цитата

"Середино-Будская громада: в результате артобстрела (4 прилета) по центральной части города Середина-Буда ранения получили 3 человека. Также повреждены помещения Дома культуры и админздания. Эсманская громада: тоже зафиксирован артобстрел – 4 прилета. К счастью, без последствий", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, 3 апреля российские захватчики обстреляли Сумскую область, было зафиксировано 3 обстрела, 14 прилетов из миномета и 100 выстрелов из АГС. Сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запорожская область за сутки подверглась 3 авиаударам, 3 атакам дронов и 44 артобстрелам

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