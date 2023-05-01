Окупанти обстріляли село на Херсонщині: пошкоджено з десяток житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупанти вдарили по селу на Херсонщині – били по оселях мирних людей, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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"російська артилерія обстріляла село Тягинка, – били по оселях мирних людей. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено з десяток житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
За даними Херсонської ОВА, за попередньою інформацією, люди не постраждали.
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Нагадаємо
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустили 163 снаряди, унаслідок цього загинула людина і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.