На Херсонщині відновили зруйнований окупантами міст
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Відбудований після відступу російських окупантів міст відтепер з’єднує територіальні громади Херсонщини, повідомили у Держспецтрансслужбі, пише УНН.
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На відбудову мосту пішло два місяці. Російські війська, що відступали, підірвали споруду, аби завадити переслідуванню з боку українських військ. Міст важливий зокрема для проходу сільськогосподарської техніки та скорочує шлях між громадами на 7 кілометрів.
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«Новий красень-міст на Херсонщині, збудований військовослужбовцями мостовідновлювальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на місці зруйнованого окупантами, відтепер стане не тільки окрасою регіону, а й з’єднає в одне ціле береги, громади, регіони. Новий мостовий об’єкт для місцевих жителів – це рух, це життя, це віра та надія в перемогу і мирний завтрашній день», – зазначили у Державній спеціальній службі транспорту.
«Кожен відновлений міст, відбудований об’єкт – це маленька перемога у нашому спільному бажанні перемогти ворога», – промовив голова адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Богдан Бондар.
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