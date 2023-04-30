Херсонщина: з селища Кізомис евакуювали всіх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Херсонській області, у селищі Кізомис, евакуювали всіх дітей, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню", - повідомив Прокудін.
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Голова Херсонської ОВА зазначив, що росіяни щоденно накривають Кізомис щільним вогнем.
"Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя , дітей встигли вивезти", - повідомив Прокудін.
За словами Олександра Прокудіна евакуйовані родини отримали безплатне тимчасове житло та харчування, а також знаходяться в безпеці.
"Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте у населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, — зробіть вибір на користь безпеки та евакуації", - наголосив він.
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