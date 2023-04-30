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Херсонщина: з селища Кізомис евакуювали всіх дітей

Херсонщина: з селища Кізомис евакуювали всіх дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Херсонській області, у селищі Кізомис, евакуювали всіх дітей, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню", - повідомив Прокудін.

Деталі

Голова Херсонської ОВА зазначив, що росіяни щоденно накривають Кізомис щільним вогнем.

"Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя , дітей встигли вивезти", - повідомив Прокудін.

За словами Олександра Прокудіна евакуйовані родини отримали безплатне тимчасове житло та харчування, а також знаходяться в безпеці.

"Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте у населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, — зробіть вибір на користь безпеки та евакуації", - наголосив він.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Білозерку та Одрадокам'янку. Тяжкі травми отримав 29-річний чоловік, 58-річна жінка загинула на місці.

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