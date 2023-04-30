Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий та загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Білозерку та Одрадокам'янку. Тяжкі травми отримав 29-річний чоловік, 58-річна жінка загинула на місці. Про це повідомляє Херcонська ОДА (ОВА), передає УНН.
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«російська артилерія вкотре атакувала Білозерку. Ворог прицільно вкрив вогнем житлові будинки. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що також ворог гатив і по Одрадокам'янці Тягинської громади.
«Ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
російські окупанти обстріляли територію лікарні смт Білозерки, що на Херсонщині. У результаті обстрілу загинула одна людина, троє дістали поранення, є пошкодження будівель.