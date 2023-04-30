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Херсонщина: из поселка Кизомыс эвакуировали всех детей

Херсонщина: из поселка Кизомыс эвакуировали всех детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Херсонской области, в поселке Кизомыс, эвакуировали всех детей, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

"Совместными усилиями Херсонской ОГА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линии огня", - сообщил Прокудин.

Детали

Глава Херсонской ОГА отметил, что россияне ежедневно накрывают Кизомыс плотным огнем.

"Сегодня снова пострадали жилые дома и, к счастью, детей успели вывезти", - сообщил Прокудин.

По словам Александра Прокудина эвакуированные семьи получили бесплатное временное жилье и питание, а также находятся в безопасности.

"Эвакуация спасает жизни! Если вы живете в населенных пунктах, которые постоянно атакует враг, не рискуйте, — сделайте выбор в пользу безопасности и эвакуации", - подчеркнул он.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Белозерку и Одрадокаменку. Тяжелые травмы получил 29-летний мужчина, 58-летняя женщина погибла на месте.

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