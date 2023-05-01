Херсонщина: ворог здійснив 39 обстрілів області, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустили 163 снаряди, унаслідок цього загинула людина і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення. Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram.
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"За минулу добу противник здійснив – 39 обстрілів, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів", - йдеться у повідомленні.
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Також Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.
"Через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення", — сказав він.
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З села Кізомис, що на Херсонщині, евакуювали всіх дітей.