Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли в області за 3 грудня. Під ворожим вогнем опинилася Есманьська громада, пише УНН.
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Протягом дня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру.
4 міни розірвалися на нашій території.
Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.
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