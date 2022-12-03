Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області

Деталі

Протягом дня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру.

4 міни розірвалися на нашій території.

Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

Нагадаємо

Прикордонники збили ворожий СУ-34 на околицях Бахмута.