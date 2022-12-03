Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области

Детали

В течение дня россияне обстреляли Эсманьскую общину. По одному из пограничных деревень ударили из минометов 120 мм калибра.

4 мины разорвались на нашей территории.

В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач.

Напомним

Пограничники сбили враждебный СУ-34 в окрестностях Бахмута.