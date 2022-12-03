Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Сумской области Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах в области за 3 декабря. Под вражеским огнем оказалась Эсманьская община, пишет УНН.
Детали
В течение дня россияне обстреляли Эсманьскую общину. По одному из пограничных деревень ударили из минометов 120 мм калибра.
4 мины разорвались на нашей территории.
В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач.
Напомним
Пограничники сбили враждебный СУ-34 в окрестностях Бахмута.