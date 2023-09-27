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Окупанти обстріляли Нікопольщину: двоє людей постраждали

Окупанти обстріляли Нікопольщину: двоє людей постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Росіяни здійснили обстріли Нікопольщини протягом ночі середи. Унаслідок чого постраждало двоє людей та є значні руйнування господарських споруд, житлових будинків. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата 

"Знову під ударом російської армії була Нікопольщина. Вночі ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості.

Унаслідок ударів зайнялася двоповерхова будівля, пожежу рятувальник приборкали. Також пошкоджене приватне підприємство, понівечені чотири господарські споруди, одна – знищена вщент, побіті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

Нагадаємо

Російські військові впродовж останньої доби тероризували обстрілами мешканців Нікополя. Били з важкої артилерії та дронами-камікадзе.

Зокрема, вороже залізяччя пошкодило у Нікополі два приватні будинки, інфраструктурний об’єкт та комунальне підприємство. Крім того, одні господарча споруда місцевих мешканців знищена вщент, ще одна — понівечена.

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