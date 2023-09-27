Оккупанты обстреляли Никопольщину: два человека пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Россияне осуществили обстрелы Никопольщины в течение ночи среды. В результате чего пострадали два человека и есть значительные разрушения хозяйственных построек, жилых домов. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Опять под ударом российской армии была Никопольщина. Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской громаде и самому Никополю", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.
В результате ударов загорелось двухэтажное здание, пожар спасатели потушили. Также повреждено частное предприятие, изуродованы четыре хозяйственные постройки, одна – уничтожена дотла, повреждены шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.
Напомним
Российские военные в течение последних суток терроризировали обстрелами жителей Никополя. Били из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.
В частности, вражеское железо повредило в Никополе два частных дома, инфраструктурный объект и коммунальное предприятие. Кроме того, одна хозяйственная постройка местных жителей уничтожена полностью, еще одна — изуродована.