Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. російська армія обстріляла Іванівку, що на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, постраждали двоє людей, передає УНН.
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За даними Херсонської ОВА, окупанти вкрили вогнем населений пункт біля 12:30.
"Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - йдеться у повідомленні ОВА.
Нагадаємо
Сьогодні у Херсоні, близько 5 години ранку, пролунали кілька вибухів. Опубліковано фото ворожих ударів.