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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: пострадали два человека

Киев • УНН

 • 69634 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. российская армия обстреляла Ивановку, что на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОГА, пострадали два человека, передает УНН.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: пострадали два человека

Детали

По данным Херсонской ОВА, оккупанты обстреляли населенный пункт около 12:30.

"Ранения получил 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - говорится в сообщении ОВА.

Напомним

Сегодня в Херсоне, около 5 часов утра, прогремели несколько взрывов. Опубликовано фото вражеских ударов.

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