Оккупанты обстреляли Херсонскую область: пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. российская армия обстреляла Ивановку, что на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОГА, пострадали два человека, передает УНН.
Детали
По данным Херсонской ОВА, оккупанты обстреляли населенный пункт около 12:30.
"Ранения получил 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - говорится в сообщении ОВА.
Напомним
Сегодня в Херсоне, около 5 часов утра, прогремели несколько взрывов. Опубликовано фото вражеских ударов.