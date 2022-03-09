Окупанти не пропустили: до Енергодара не змогли доставити гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. До Енергодара не доставили гуманітарну допомогу з ліками та продуктами із Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram, інформує УНН.
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"Гуманітарну допомогу з ліками та продуктами із Запоріжжя до Енергодара доставлено не було. На жаль, транспорт з гуманітарним вантажем окупанти не пропустили далі Василівки", - написав Орлов.
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Раніше повідомлялося, що залишаються великі проблеми зі зв’язком не тільки в Енергодарі, а й в інших населених пунктах Запорізької області. З продуктами харчування теж скрутно через відсутність постачань.
Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації.