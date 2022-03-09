Оккупанты не пропустили: в Энергодар не смогли доставить гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Энергодар не доставили гуманитарную помощь с лекарствами и продуктами из Запорожья. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.
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"Гуманитарная помощь с лекарствами и продуктами из Запорожья в Энергодар доставлена не была. К сожалению, транспорт с гуманитарным грузом оккупанты не пропустили дальше Васильевки", - написал Орлов.
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Ранее сообщалось, что остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и в других населенных пунктах Запорожской области. С продуктами питания тоже затруднительно из-за отсутствия поставок.
Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации.