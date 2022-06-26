Окупанти на тимчасово окупованих територіях викрадають родичів українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти на тимчасово окупованих територіях викрадають родичів українських військових. Про це інформує УНН.
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На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей.
Як зазначили в командуванні, особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів. Спроби волонтерів налагодити поставку ліків, товарів першої необхідності в окуповані громади наражаються на обстріли окупантів.
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На півдні зросла інтенсивність обстрілів у півтора раза.