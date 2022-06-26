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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти на тимчасово окупованих територіях викрадають родичів українських військових

Окупанти на тимчасово окупованих територіях викрадають родичів українських військових

Київ • УНН

 • 129273 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти на тимчасово окупованих територіях викрадають родичів українських військових. Про це інформує УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей.

Як зазначили в командуванні, особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів. Спроби волонтерів налагодити поставку ліків, товарів першої необхідності в окуповані громади наражаються на обстріли окупантів.

Деталі

На півдні зросла інтенсивність обстрілів у півтора раза.

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