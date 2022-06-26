Оккупанты на временно оккупированных территориях похищают родственников украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты на временно оккупированных территориях похищают родственников украинских военных. Об этом информирует УНН.
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На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе и детей.
Как отметили в командовании, личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов. Попытки волонтеров наладить поставку лекарств, товаров первой необходимости в оккупированные общины подвергаются обстрелам оккупантов.
Детали
На юге возросла интенсивность обстрелов в полтора раза.