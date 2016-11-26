Окупанти хотіли через Голодомор винищити генетичну пам’ять українців - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що російські більшовики після окупації українських земель намагалася винищити генетичну пам’ять українців через Голодомор, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради.
“Поразка у визвольній боротьбі української нації за незалежність у 1917-1920 роках призвела до втрати державності та окупації наших земель російськими більшовиками. Держава, яка є гарантом безпеки своїх громадян, була знищена, і тому окупанти розпочали свій найкривавіший злочин - Голодомор, аби винищити генетичну пам’ять нескореного українського народу”, - зазначив голова ВР.
Крім того, А.Парубій підкреслив, що у Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору” у свідоцтвах про смерть загиблих від Голодомору у графі “причина смерті” зроблено запис “українець”.
“У це важко повірити - у Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору" зберігаються свідоцтва про смерть загиблих від Голодомору, і у багатьох з них у графі "причина смерті“ зроблено запис: "українець“. Це дуже символічно. Адже головним завданням ворога було знищити мільйони людей тільки через те, що вони українці, і перекувати самобутню українську націю на безликий "совєцький народ”, - додав він.
Також А.Парубій наголосив на тому, що Кремль знову розпочав війну проти України.
“На жаль, сьогодні Кремль і його керівництво розпочало нову війну проти Української держави. Війну проти українського народу за його бажання бути вільним на своїй землі. За бажання вільно висловлювати свою думку, говорити рідною мовою”, - зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко 26 листопада візьме участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів.
Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам’ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.