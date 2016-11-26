Оккупанты хотели через Голодомор истребить генетическую память украинцев - А.Парубий

"Поражение в освободительной борьбе украинской нации за независимость в 1917-1920 годах привело к потере государственности и оккупации наших земель русскими большевиками. Государство, которое является гарантом безопасности своих граждан, было уничтожено, и поэтому оккупанты начали свое кровавое преступление - Голодомор, чтобы уничтожить генетическую память покоренного украинского народа", - отметил председатель ВР.

Кроме того, А.Парубий подчеркнул, что в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" в свидетельствах о смерти погибших от Голодомора в графе "причина смерти" сделана запись "украинец".

"В это трудно поверить - в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" хранятся свидетельства о смерти погибших от Голодомора, и во многих из них в графе "причина смерти" сделана запись: "украинец". Это очень символично. Ведь главной задачей врага уничтожить миллионы людей только потому, что они украинцы, и перековать самобытную украинскую нацию на безликий "советский народ", - добавил он.

Также А.Парубий отметил, что Кремль снова начал войну против Украины.

"К сожалению, сегодня Кремль и его руководство начало новую войну против Украинского государства. Войну против украинского народа за его желание быть свободным на своей земле. При желании свободно высказывать свое мнение, говорить на родном языке", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.

Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.