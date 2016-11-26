Оккупанты хотели через Голодомор истребить генетическую память украинцев - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что российские большевики после оккупации украинских земель пыталась истребить генетическую память украинцев через Голодомор, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Поражение в освободительной борьбе украинской нации за независимость в 1917-1920 годах привело к потере государственности и оккупации наших земель русскими большевиками. Государство, которое является гарантом безопасности своих граждан, было уничтожено, и поэтому оккупанты начали свое кровавое преступление - Голодомор, чтобы уничтожить генетическую память покоренного украинского народа", - отметил председатель ВР.
Кроме того, А.Парубий подчеркнул, что в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" в свидетельствах о смерти погибших от Голодомора в графе "причина смерти" сделана запись "украинец".
"В это трудно поверить - в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" хранятся свидетельства о смерти погибших от Голодомора, и во многих из них в графе "причина смерти" сделана запись: "украинец". Это очень символично. Ведь главной задачей врага уничтожить миллионы людей только потому, что они украинцы, и перековать самобытную украинскую нацию на безликий "советский народ", - добавил он.
Также А.Парубий отметил, что Кремль снова начал войну против Украины.
"К сожалению, сегодня Кремль и его руководство начало новую войну против Украинского государства. Войну против украинского народа за его желание быть свободным на своей земле. При желании свободно высказывать свое мнение, говорить на родном языке", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.
Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.
По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.