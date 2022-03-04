Окупанти готують провокацію у Херсоні: Зеленський закликав херсонців показати, що це їхнє місто

Цитата

"Вони готують постійно провокації. Зараз готують провокацію в Херсоні. Збираються розіграти виставу з нібито мітингом за Росію. Для цього вони завезли в місто чужинців. Шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку, нібито Херсон уже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали так звані "ДНР" і "ЛНР". Ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити. Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ви можете все зупинити, будь-який план окупантів. Нікого не слухайте – слухайте своїх дітей, слухайте своє серце. Ви – українці", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент закликав херсонців позбутися будь-якого відчаю.

"Україна свого не віддасть. Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю. Який переважає нас кількістю техніки, але який на тисячі світлових років далекий від нас, від нормальних людей, які мають гідність. Покажіть це. Наш національний прапор. Покажіть наш національний гімн. Наш національний дух. Обов'язково дайте знати окупантам, що перебувати в Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти вашим містом, Херсоном. Як і будь-яким іншим українським містом – містом нашої держави", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Окупанти у Херсоні планують театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки у пропагандистських ЗМІ про створення "ХНР".