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Оккупанты готовят провокацию в Херсоне: Зеленский призвал херсонцев показать, что это их город

Оккупанты готовят провокацию в Херсоне: Зеленский призвал херсонцев показать, что это их город

Киев • УНН

 • 139059 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил жителей Херсона, что оккупанты готовят провокацию в городе и призвал показать, что это их город. Об этом он заявил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Они готовят постоянно провокации. Сейчас готовят провокацию в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они завезли в город чужаков. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, якобы Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Вы понимаете, что с ними потом случилось. Это надо остановить. Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить, любой план оккупантов. Никого не слушайте - слушайте своих детей, слушайте свое сердце. Вы - украинцы", - сказал Зеленский.

Детали

Президент призвал херсонцев избавиться от любого отчаяния.

"Украина своего не отдаст. Мы боремся против мощного врага, который превосходит нас численностью. Который превосходит нас количеством техники, но на тысячи световых лет далек от нас, от нормальных людей, которые имеют достоинство. Покажите это. Наш национальный флаг. Покажите наш национальный гимн. Наш национальный дух. Обязательно дайте знать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут лишь временно. И никогда не смогут владеть вашим городом Херсоном. Как и любым другим украинским городом - городом нашего государства", - отметил Зеленский.

Дополнение

Оккупанты в Херсоне планируют театральный пророссийский митинг на площади Свободы для картинки в пропагандистских СМИ о создании "ХНР".

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