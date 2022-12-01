Окупанти будують лінію оборони поблизу Сватового - ОВА

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«Аби зупинити просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, росіяни проводять інженерне обладнання лінії оборони. Також вони продовжують переміщення туди особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат», - йдеться в повідомленні ОВА у Telegram.

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Повідомляється, що у Хрустальному окупанти оголосили про завершення мобілізації. Однак патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків.

В ОВА зазначають, що також повідомляється про формування у так званій «лнр» добових планів на мобілізацію, аби процес відбувався не так помітно для суспільства.

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«Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, Алчевську з Перевальськом – 30, у тому ж Хрустальному – 20. Де вони будуть розміщуватися? Наприклад, у Біловодську, де в деяких покинутих будинках вже розселилися військові рф. Окупаційний селищний голова продовжує збирає інформацію і складає додаткові списки порожнього житла», - інформує ОВА.

Зазначається, що достеменно відомо, що не в Попасній, тому що окупанти вчергове повідомили про недоцільність відновлення вщент зруйнованого ними міста.

«Росіяни розглядають можливість відбудувати ту частину, яка необхідна для роботи залізничного вузла і водоканалу. Населені пункти Попаснянщини вже передані в управління окупаційним адміністраціям Первомайська, Лисичанська та Голубівки», - йдеться в повідомленні.