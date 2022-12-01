Оккупанты строят линию обороны вблизи Сватового - ОВА

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«Чтобы остановить продвижение украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, россияне проводят инженерное оборудование линии обороны. Также они продолжают перемещение туда личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых и понесших потери подразделений», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Сообщается, что в Хрустальном оккупанты объявили о завершении мобилизации. Однако патрулирование города не прекращается, на выездах из населённого пункта проводится тщательная проверка мужчин.

В ОВА отмечают, что также сообщается о формировании у так называемой «лнр» суточных планов на мобилизацию, чтобы процесс происходил не столь заметно для общества.

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«Так, в Луганске планируют принудительно (или частично) мобилизовать по 50 человек, Алчевск с Перевальском – 30, в том же Хрустальном – 20. Где они будут размещаться? Например, в Беловодске, где в некоторых заброшенных домах уже расселились военные рф. Оккупационный поселковый голова продолжает собирать информацию и составляет дополнительные списки пустого жилья», - информирует ОВА.

Отмечается, что доподлинно известно, что не в Попасной, потому что оккупанты в очередной раз сообщили о нецелесообразности восстановления полностью разрушенного ими города.

«Россине рассматривают возможность отстроить ту часть, которая необходима для работы железнодорожного узла и водоканала. Населённые пункты Попаснянщины уже переданы в управление оккупационным администрациям Первомайска, Лисичанска и Голубовки», - говорится в сообщении.