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Окупанти бояться українських протитанкових ракетних комплексів — Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські збройні формування визнають перевагу українського оборонного комплексу, а також бояться протитанкових ракетних комплексів українського виробництва. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю видання “Тиждень”, передає УНН.

“Навіть під впливом тієї російської пропаганди, яка тисне на їхню свідомість, вороги змушені визнавати перевагу українського оборонного комплексу, а також протитанкових ракетних комплексів, які випускаються в Україні. Вони справді бояться, бо є кого й чого боятися”, — заявив Наєв.

Він також додав, що сьогодні Збройні Сили успішно реалізують стратегію переозброєння механізованих і мотопіхотних бригад, аби всі мали сучасні протитанкові ракетні комплекси.

“В ЗC успішно реалізується стратегія переозброєння механізованих і мотопіхотних бригад, щоб кожна з них мала сучасні протитанкові ракетні комплекси. Підрозділи мають сучасні вітчизняні протитанкові засоби, які ефективно використовуються в бойових умовах. Багато уваги приділяється забезпеченню їх тепловізійними прицілами, антиснайперськими комплексами, станціями радіоелектронної боротьби та безпілотними літальними апаратами для здійснення аеророзвідки та координування вогню. Це та інше новітнє озброєння є хорошим аргументом для якомога швидшого завершення бойових дій”, — розповів командувач Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, військові “Азова” збили у зоні ООС російський безпілотник. 

Нагадаємо, з початку поточної доби в ООС зафіксовано один ворожий обстріл.

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