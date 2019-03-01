Окупанти бояться українських протитанкових ракетних комплексів — Наєв

“Навіть під впливом тієї російської пропаганди, яка тисне на їхню свідомість, вороги змушені визнавати перевагу українського оборонного комплексу, а також протитанкових ракетних комплексів, які випускаються в Україні. Вони справді бояться, бо є кого й чого боятися”, — заявив Наєв.

Він також додав, що сьогодні Збройні Сили успішно реалізують стратегію переозброєння механізованих і мотопіхотних бригад, аби всі мали сучасні протитанкові ракетні комплекси.

“В ЗC успішно реалізується стратегія переозброєння механізованих і мотопіхотних бригад, щоб кожна з них мала сучасні протитанкові ракетні комплекси. Підрозділи мають сучасні вітчизняні протитанкові засоби, які ефективно використовуються в бойових умовах. Багато уваги приділяється забезпеченню їх тепловізійними прицілами, антиснайперськими комплексами, станціями радіоелектронної боротьби та безпілотними літальними апаратами для здійснення аеророзвідки та координування вогню. Це та інше новітнє озброєння є хорошим аргументом для якомога швидшого завершення бойових дій”, — розповів командувач Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, військові “Азова” збили у зоні ООС російський безпілотник.

Нагадаємо, з початку поточної доби в ООС зафіксовано один ворожий обстріл.



