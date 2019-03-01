Оккупанты боятся украинских противотанковых ракетных комплексов - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские вооруженные формирования признают превосходство украинского оборонного комплекса, а также боятся противотанковых ракетных комплексов украинского производства. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью изданию "Тиждень", передает УНН.
"Даже под влиянием той российской пропаганды, которая давит на их сознание, враги вынуждены признавать превосходство украинского оборонного комплекса, а также противотанковых ракетных комплексов, которые выпускаются в Украине. Они действительно боятся, потому что есть кого и чего бояться", - заявил Наев.
Он также добавил, что сегодня Вооруженные Силы успешно реализуют стратегию перевооружения механизированных и мотопехотных бригад, чтобы все имели современные противотанковые ракетные комплексы.
"В ВС успешно реализуется стратегия перевооружения механизированных и мотопехотных бригад, чтобы каждая из них имела современные противотанковые ракетные комплексы. Подразделения имеют современные отечественные противотанковые средства, которые эффективно используются в боевых условиях. Много внимания уделяется обеспечению их тепловизионными прицелами, антиснайперськимы комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и беспилотными летательными аппаратами для осуществления аэроразведка и координации огня. Это и другое новейшее вооружение является хорошим аргументом для скорейшего завершения боевых действий", - рассказал командующий Объединенных сил.
Как сообщал УНН, военные "Азова" сбили в зоне ООС российский беспилотник.
Напомним, с начала текущих суток в ООС зафиксирован один вражеский обстрел.