Окупанти атакували Запоріжчину: поранено 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські окупанти знову атакували Запорізьку область, внаслідок обстрілу 9 людей поранено, повідрмив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"9 мирних жителів отримали поранення під час обстрілів за минулу добу.
Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню", - йдеться у повідомлені.
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Зазначається, що під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.
Також, вночі рашисти поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському. Поранення отримали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.
У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.
Наразі постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.
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