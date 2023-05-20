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Окупанти атакували Запоріжчину: поранено 9 людей

Окупанти атакували Запоріжчину: поранено 9 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські окупанти знову атакували Запорізьку область, внаслідок обстрілу 9 людей поранено, повідрмив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"9 мирних жителів отримали поранення під час обстрілів за минулу добу.

Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню", - йдеться у повідомлені.

Деталі

Зазначається, що під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.

Також, вночі рашисти поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському. Поранення отримали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.

У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.

Наразі постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.

Нагадаємо

росіяни обстріляли Херсонську область 53 рази, випустили по ній 311 снарядів.

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