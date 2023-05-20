Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранены 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские оккупанты снова атаковали Запорожскую область, в результате обстрела 9 человек ранены, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"9 мирных жителей получили ранения во время обстрелов за минувшие сутки.
Враг совершил 92 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области: бил авиацией по Полтавке и Малой Токмачке, нанес 7 ударов из РСЗО по Таврическому, Новоданиловке, Чаривному, Верхней Терсе, трижды атаковал с БПЛА Новоандреевку, Ольговское и 80 раз применил артиллерию по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Каменскому, Белогорью, Красной Кринице, Малиновке и другим селам на линии огня", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что во время авиаудара по Малой Токмачке пострадал 42-летний местный житель. Сейчас его состояние тяжелое.
Также, ночью рашисты попали из РСЗО в жилые дома в Таврическом. Ранения получили две женщины 40 и 44 лет, 18-летняя девушка и 14-летний парень.
В Верхней Терсе во время ночного обстрела пострадали мужчины 35, 55 и 58 лет и 39-летняя женщина.
В настоящее время пострадавшие получают необходимую помощь в медицинских учреждениях.
Напомним
россияне обстреляли Херсонскую область 53 раза, выпустили по ней 311 снарядов.