Окупанти атакували ракетами Запорізьку область

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"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянщину", - зазначив Старух,

Він також додав, що внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі.

"На щастя, люди залишились неушкодженими. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги!", - наголосив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Російські війська завдали удару ракетами С-300 у Запорізькому районі, влучили у газову трубу.