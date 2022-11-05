Окупанти атакували ракетами Запорізьку область
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російські окупанти атакували ракетами С-300 Вільнянщину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянщину", - зазначив Старух,
Він також додав, що внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі.
"На щастя, люди залишились неушкодженими. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги!", - наголосив голова Запорізької ОВА.
Нагадаємо
Російські війська завдали удару ракетами С-300 у Запорізькому районі, влучили у газову трубу.