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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 3267 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти атакували ракетами Запорізьку область

Окупанти атакували ракетами Запорізьку область

Київ • УНН

 • 499386 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російські окупанти атакували ракетами С-300 Вільнянщину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянщину", - зазначив Старух,

Він також додав, що внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі.

"На щастя, люди залишились неушкодженими. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги!", - наголосив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо 

Російські війська завдали удару ракетами С-300 у Запорізькому районі, влучили у газову трубу.

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