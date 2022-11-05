Оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российские оккупанты атаковали ракетами С-300 Вольнянщину. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянщину", - отметил Старух,
Он также добавил, что в результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили.
"К счастью, люди остались невредимыми. Несмотря на все происки врага, продолжаем укреплять оборону и двигаться к победе!", - подчеркнул председатель Запорожской ОВА.
Напомним
Российские войска нанесли удар ракетами С-300 в Запорожском районе, попали в газовую трубу.