Оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область

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"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянщину", - отметил Старух,

Он также добавил, что в результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили.

"К счастью, люди остались невредимыми. Несмотря на все происки врага, продолжаем укреплять оборону и двигаться к победе!", - подчеркнул председатель Запорожской ОВА.

Напомним

Российские войска нанесли удар ракетами С-300 в Запорожском районе, попали в газовую трубу.