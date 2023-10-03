Окупанти атакували населені пункти Херсонщини, скинули керовані авіабомби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські окупанти скинули по дві керовані авіабомби на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку на Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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«По дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», - написав Прокудін.
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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр, прокудін Внаслідок ворожого удару по Антонівці на Херсонщині стало відомо про ще трьох поранених.