Окупанти атакували населені пункти Херсонщини, скинули керовані авіабомби

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«По дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», - написав Прокудін.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр, прокудін Внаслідок ворожого удару по Антонівці на Херсонщині стало відомо про ще трьох поранених.