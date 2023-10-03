Оккупанты атаковали населенные пункты Херсонщины, сбросили управляемые авиабомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские оккупанты сбросили по две управляемые авиабомбы на Ольговку и Одрадокаменку, еще четыре – Николаевку на Херсонщине. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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«По две управляемые авиабомбы сбросили на Ольговку и Одрадокаменку, еще четыре – Николаевку. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», - написал Прокудин.
Ранее
Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр, Прокудин Вследствие вражеского удара по Антоновке на Херсонщине стало известно о еще трех раненых.