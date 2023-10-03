Авіаудар рф по Херсонщині: зросла кількість поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Внаслідок ворожого удару по Антонівці на Херсонщині стало відомо про ще трьох поранених, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Двом жінкам, 71 та 77 років, й 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися», - ідеться в повідомленні Прокудіна у Telegram.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу Антонівки постраждали пʼятеро людей.
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росіяни завдали авіаудар по Антонівці у Херсонській області.