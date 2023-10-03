На Херсонщині росіяни завдали авіаудар, є троє поранених, під завалами можуть бути люди - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська завдали авіаудар по Антонівці у Херсонській області, троє людей постраждали, під завалами можуть бути люди, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці. За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів. Під завалами будинків можуть знаходитися люди", - написав Прокудін у Telegram.
Інформація уточнюється.
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