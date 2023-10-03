На Херсонщині росіяни завдали авіаудар, є троє поранених, під завалами можуть бути люди - ОВА

Цитата

"Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці. За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів. Під завалами будинків можуть знаходитися люди", - написав Прокудін у Telegram.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо

Сьогодні вночі окупанти накрили вогнем Чорнобаївку, є влучання. З ранку ворог б'є по Херсону.