В Херсонской области россияне нанесли авиаудар, есть трое раненых, под завалами могут быть люди - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска нанесли авиаудар по Антоновке в Херсонской области, три человека пострадали, под завалами могут быть люди, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке. По предварительной информации, пострадали трое местных жителей. Под завалами домов могут находиться люди", - написал Прокудин в Telegram.
Информация уточняется.
Напомним
Сегодня ночью оккупанты накрыли огнем Чернобаевку, есть попадания. С утра враг бьет по Херсону.