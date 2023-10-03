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Авиаудар рф по Херсонской области: возросло количество раненых

Авиаудар рф по Херсонской области: возросло количество раненых

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате вражеского удара по Антоновке в Херсонской области стало известно о еще трех раненых, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

«Двум женщинам, 71 и 77 лет, и 49-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», - говорится в сообщении Прокудина в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела Антоновки пострадали пять человек.

Напомним

россияне нанесли авиаудар по Антоновке в Херсонской области.

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