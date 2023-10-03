Авиаудар рф по Херсонской области: возросло количество раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате вражеского удара по Антоновке в Херсонской области стало известно о еще трех раненых, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
«Двум женщинам, 71 и 77 лет, и 49-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», - говорится в сообщении Прокудина в Telegram.
Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела Антоновки пострадали пять человек.
Напомним
россияне нанесли авиаудар по Антоновке в Херсонской области.