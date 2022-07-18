Офіційно: Жолнович претендує на посаду міністра соцполітики, у ВР внесли подання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. До Верховної Ради надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата
"У Верховну Раду України надійшло подання Прем’єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни Міністром соціальної політики України", - написав Мельничук.
Доповнення
18 липня Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України за власним бажанням.
15 липня у Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України.
Лазебну 4 березня 2020 року призначили на посаду міністра соціальної політики України.