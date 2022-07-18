Официально: Жолнович претендует на должность министра соцполитики, в ВР внесли представление
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"В Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины о назначении Жолновича Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины", - написал Мельничук.
Дополнение
18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины по собственному желанию.
15 июля в Верховную Раду поступило заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины.
Лазебную 4 марта 2020 года назначили на должность министра социальной политики Украины.