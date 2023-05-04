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Офіційно: Зеленський розпочав візит до Нідерландів

Офіційно: Зеленський розпочав візит до Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів, повідомив речник Глави держави Сергій Нікіфоров у Facebook і оприлюднив програму візиту, пише УНН.

Цитата

"Розпочалася програма офіційного візиту Президента України до Нідерландів", - повідомив Нікіфоров.

Деталі

З його слів, у Гаазі Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Далі буде візит до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером, повідомив прессекретар.

Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі.

"Володимир Зеленський зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо. Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів", - зазначив Нікіфоров.

Нагадаємо

Зеленський прилетів до Нідерландів з Фінляндії.

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