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Официально: Зеленский начал визит в Нидерланды

Официально: Зеленский начал визит в Нидерланды

Киев • УНН

 • 1100077 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нидерланды, сообщил спикер Главы государства Сергей Никифоров в Facebook и обнародовал программу визита, пишет УНН.

Цитата

"Началась программа официального визита Президента Украины в Нидерланды", - сообщил Никифоров.

Детали

По его словам, в Гааге Владимир Зеленский уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и председателем палаты представителей Верой Бергкамп.

Далее будет визит в Международный уголовный суд и встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером, сообщил пресс-секретарь.

Также в программе большое обращение Владимира Зеленского к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

"Владимир Зеленский встретится отдельно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате также с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо. Также будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов", - отметил Никифоров.

Напомним

Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии.

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