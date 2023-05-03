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Зеленський прилетів до Нідерландів, на порядку денному виступ у Гаазі - ЗМІ

Зеленський прилетів до Нідерландів, на порядку денному виступ у Гаазі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1656945 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після саміту у Фінляндії прилетів до Нідерландів. На порядку денному - виступ Глави держави у Гаазі. Про це пише УНН з посиланням на нідерландський NOS.nl.

Деталі

Нідерландський мовник повідомляє, що літак Зеленського вилетів з Фінляндії після зустрічі Президента з очільниками п'яти країн, та вже приземлився в Нідерландах.

Джерело зазначає, що Президент виступить у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості", та відвідає Міжнародний кримінальний суд, який розслідує злочини, скоєні під час війни в Україні. Також, повідомляється, що у нього відбудеться розмова із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Так, це перший візит Зеленського як Глави держави до Нідерландів. 

Зазначається, що Зеленський під час свого візиту, ймовірно, проситиме більше військової підтримки, зокрема боєприпасів, далекобійної зброї та винищувачів.

За словами нідерландських експертів, український президент також "наголошуватиме на важливості правосуддя та репарацій" у Гаазі, як місті миру та справедливості. До того ж, Зеленський, ймовірно, лобіюватиме членство України в НАТО.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції параметри подальшої оборонної допомоги Україні.

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